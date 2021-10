Frederico Varandas ganha menos que rivais

Frederico Varandas, presidente do Sporting, tem a mais baixa remuneração dos líderes executivos das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) dos três grandes do futebol português.Segundo divulgou esta quinta-feira o clube de Alvalade em comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD tem “uma remuneração fixa que é equivalente a 40% da remuneração fixa do CEO de uma das SAD rivais [alusão ao Benfica, o único dos três grandes a ter esse cargo - diretor executivo] e 23% da remuneração do presidente da outra SAD [por exclusão de partes, o FC Porto].