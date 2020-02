Frederico Varandas garante: “Mandato é para levar até ao fim”

"Não estou agarrado ao lugar. A minha missão não é entregar o clube melhor... é entregar muito melhor. Se admito não terminar voluntariamente? Fui eleito pela maioria dos sócios. O mandato tem a duração de quatro anos. Vamos levá-lo até ao fim. Vamos entregar o clube muito melhor do que estava. Esse é o nosso objetivo. Ruído, ameaças físicas... nada nos vai demover", vincou esta segunda-feira Frederico Varandas, em entrevista à TVI, demonstrando não se sentir amedrontando com a escalada de críticas de que tem sido alvo.

Sobre os problemas com as claques disse: "Eu não decidi ter esta guerra, mas defender o Sporting obriga a esta guerra. Temos que defender o clube, mas a direção não consegue sozinha. A maioria silenciosa do Sporting tem que marcar presença. Nenhuma claque é dona do clube. Quero que o Sporting seja dos sócios e não esteja sequestrado."

Contrariando o que chegou esta segunda-feira a ser noticiado - que as agressões a membros da direção depois do dérbi de futsal tinham sido encenadas -, Frederico Varandas não só confirmou o incidente, como anunciou medidas drásticas. "Já vi as imagens. Foi premeditado. Dois elementos da Juve Leo, cujas caras se conseguem identificar, agrediram ao pontapé um segurança, um elemento do Conselho Diretivo e também o Osório de Castro [vice-presidente]. As imagens vão ser dadas às autoridades e se forem sócios serão expulsos".

O líder dos leões descredibilizou ainda a AG destitutiva. "O ano passado tivemos a melhor época dos últimos 16 anos. Este ano não está a correr bem, mas estamos em terceiro. Se uma direção do Varandas cair por resultados desportivos, então o próximo presidente não dura um ano", referiu.