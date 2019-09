Frederico Varandas 'impõe' Jesé para o onze do Sporting frente ao Boavista

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Frederico Varandas ‘empurra’ Jesé para o onze do Sporting no jogo de amanhã (20h00, SportTV1) com o Boavista, depois de assumir que o reforço espanhol é "um avançado-centro".Luiz Phellype está lesionado e pode ser baixa neste jogo. Contraiu uma entorse traumática do tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira e teve de efetuar exames complementares de diagnóstico. Está em dúvida para o jogo com os axadrezados,... < br />