Frederico Varandas multado e Miguel Braga suspenso por incidentes no clássico

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o porta-voz 'leonino', Miguel Braga, foram esta terça-feira sancionados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo 'caso' dos incidentes do clássico com o FC Porto no Dragão.

Segundo a decisão, hoje proferida, o presidente dos 'verdes e brancos' vai pagar 2.040 euros de multa, enquanto Miguel Braga foi suspenso 60 dias e multado em 10.200 euros.

Também a SAD do Sporting, em coletivo, é multada em 20.910 euros, aqui, como no caso de Miguel Braga, por infração dos artigos relativos à lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros.