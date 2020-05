Frederico Varandas perde dois membros da direção do Conselho Diretivo do Sporting

Frederico Varandas acaba de perder mais dois companheiros da direção do Conselho Diretivo do Sporting. O vice-presidente Filipe Osório de Castro e o vogal Rahim Ahamad foram os últimos a bater com a porta, anunciou ontem o clube de Alvalade.As razões, segundo explicou ontem o presidente leonino ao canal 11, foram estritamente profissionais. "Não ganharam um tostão no Sporting", afirmou.Frederico Varandas recordou, na entrevista ao canal da Federação, que o Sporting tinha um défice de tesouraria de 215 milhões de euros, desconhecendo, face à pandemia, qual o futuro orçamento. Mas tem uma certeza: a indústria do futebol tem de mudar. Para isso, aponta caminhos: "redução da Liga para 16 equipas" , o fim da violência e fazer com que todos os clubes valham mais, sendo, portanto, necessário apoiar os mais pequenos. "O futuro passa, também, pela centralização dos direitos televisivos", disse o dirigente sportinguista.Frederico Varandas prometeu o regresso da equipa B e garantiu que, também na próxima época, Rúben Amorim apresentará uma equipa com metade dos jogadores, ou, pelo menos um terço, "formados no Sporting"."Só Matheus Nunes vai pagar Rúben Amorim", garantiu Varandas. O jovem médio trabalha agora com a equipa A. Proveniente do Estoril, Matheus Nunes ingressou nos leões por 500 mil euros (50% do passe) e o Sporting admite gastar mais 400 mil euros (mais 40% do passe).O Sp. Braga apresentou queixa contra o Sporting no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Os minhotos reclamam 20% dos direitos económicos de Battaglia. Os leões, tal como nos casos de Bruno Fernandes (Sampdoria quer 10%) e William Carvalho (Cercle Brugge pede 5%) entendem que não têm de pagar qualquer direito futuro aos bracarenses.