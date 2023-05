Frederico Varandas proibiu utilização de Ugarte

Frederico Varandas proibiu Ugarte de jogar na partida com o Vizela (triunfo leonino por 2-1, na última sexta-feira) para evitar que o médio uruguaio se lesionasse, numa altura em que as negociações com o PSG e Chelsea estão avançadas, apurou o Correio da Manhã.



A exigência do presidente foi acatada pelo técnico, pois a classificação já estava resolvida (quarto lugar) e uma lesão num ‘jogo a feijões’ podia comprometer a entrada de 42 milhões de euros (a cláusula de rescisão é de 60 milhões mas os leões só têm 70 por cento do passe).









