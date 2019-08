Frederico Varandas: "Queremos fazer melhor do que no ano passado"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, fez uma antevisão do que espera ser a época 2019/2020, que este domingo se inicia frente ao Marítimo.



"Amanhã inicia-se o campeonato. É uma longa maratona, mas nós sabemos o que queremos. Queremos fazer melhor do que no ano passado", garantiu Frederico Varandas, no Aeroporto Humberto Delgado, à partida para a Madeira, onde os leões vão jogar este domingo, frente ao Marítimo, a partir das 18h30, na jornada inaugural da Liga.

Sobre a possível saída de Bruno Fernandes, o presidente do Sporting recusou responder. "Amanhã temos um jogo. O adversário merece todo o respeito e merece muito, mas vamos lá para ir buscar os três pontos", afirmou.