"Hoje venceu a estabilidade": Varandas reeleito presidente quer um Sporting "melhor" mas não promete títulos

no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.O antigo diretor clínico do clube leonino sucedeu a Bruno de Carvalho em setembro de 2018 e começa agora o segundo mandato como presidente.No discurso da vitória, Francisco Varandas destacou que "venceu a estabilidade" do clube. "Depois de quatro décadas de auto-destruição, que condenou o sucesso desportivo (...), fico muito feliz que a minha equipa tenha chegado até aqui", acrescentou.