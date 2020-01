Frederico Varandas reúne com Governo para discutir violência no desporto

Frederico Varandas vai reunir-se, na próxima quarta-feira, com os secretários de Estado Adjunto e da Administração Interna e do Desporto, respetivamente Antero Luís e João Paulo Rebelo, para discutir a violência no desporto. O encontro foi confirmado este sábado, mas estava a ser preparado há algum tempo.Em clima de guerra aberta com as claques, o que até levou ao cancelamento do protocolo com a Juventude Leonina e o Directivo Ultras XXI, o presidente do Sporting entende que o Estado deve ser parte ativa nesta luta. Disso mesmo tem dado conta em várias intervenções públicas, como em São Miguel, um dia depois de a equipa ter sido insultada com referências ao ataque em Alcochete.sabe que os contactos entre os leões e o Governo intensificaram-se nos últimos dias, numa altura em que a direção leonina foi acusada de colocar em causa a segurança do clássico. Em causa a venda livre de um pacote de bilhetes para os próximos três jogos em casa. Vários adeptos do Benfica compraram esse ‘pack’ (devido à partida dos encarnados em Alvalade na 17ª jornada, a 17 deste mês) e depois venderam a adeptos portistas o bilhete relativo ao encontro deste domingo.Como onoticiou, a PSP está em alerta máximo para esta situação e tem um plano definido. Os adeptos portistas com bilhete para setores que não o reservado aos dragões que se recusem a retirar os adereços alusivos ao clube ou que não aceitem mudar de bancada para uma zona do estádio previamente definida poderão ter a entrada barrada.Apesar de ter sido a grande estrela do jogo de sábado da equipa de sub-23 do Sporting (marcou o golo da vitória por 1-0 sobre o Leixões aos 90’+1), Pedro Mendes está à disposição de Silas para o jogo de domingo. Nos regulamentos da prova, organizada pela FPF, está escrito que "o jogador que tenha sido utilizado num jogo da Liga Revelação pode ser livremente utilizado no jogo seguinte das equipas a competir nos campeonatos profissionais, independentemente do número de horas decorrido". Daí que o avançado, de 20 anos, esteja apto.Depois de ter dado nas vistas na Liga Europa, em que marcou um golo, Pedro Mendes foi inscrito na Liga de Clubes na reabertura do mercado de janeiro, passando a ser a principal alternativa a Luiz Phellype como avançado centro. Ontem, ele e os colegas dos sub-23 tiveram na bancada espectadores muito especiais: Frederico Varandas, Silas e Bruno Fernandes.O movimento ‘Dar Futuro ao Sporting’ entrega na terça-feira ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) a documentação necessária para marcar uma AG destitutiva. Este grupo de associados espera que Frederico Varandas se demita por sua iniciativa da presidência do clube.