Frederico Varandas revela que colocou o lugar à disposição no momento da contratação de Amorim

Numa entrevista à SIC, Frederico Varandas voltou a deixar muitos elogios a Rúben Amorim e revelou alguns bastidores da contratação do treinador. Nomeadamente o momento em que colocou o seu lugar à disposição no Conselho de Administração, quando se discutia o elevado investimento no técnico."Foi a única vez que coloquei o lugar à disposição - de forma cordial - em Conselho de Administração. Não podia obigar a minha equipa a ir atrás disto. Compreendia que não votassem a favor, mas tinham de aceitar que eu não podia continuar a dar a cara por um projeto em que não acreditava", contou o presidente verde e branco.De resto, Varandas contou que Amorim há muito estava nas cogitações, desde os tempos do Casa Pia. "Não tínhamos equipa B e ele estava na lista para os sub-23, mas o Sp. Braga antecipa-se e contrata-o para a equipa B", começou por dizer, admitindo que as negociações foram duas, até pelo elevado valor a que a contratação obrigaria. No entanto, depois de uma reunião com o próprio Amorim, Varandas ficou convencido: "quando saímos da reunião o Viana abana a cabeça e diz: 'Vamos mesmo fazer isto? Eu disse 'esquece o dinheiro'. Arranjamos melhor? Não'".Varandas disse mesmo que Amorim foi o "treinador perfeito para o projeto": "muito poucos aceitariam o convite que fiz, ele sabe que tinha os grandes à porta, o Benfica teria sempre a porta escancarada para ele."