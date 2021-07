Frederico Varandas suspenso 60 dias e multado em 15.300 euros

O Presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi suspenso por 60 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O dirigente leonino ainda terá de pagar uma multa de 15.300 euros por declarações prestadas no final do Famalicão-Sporting relativo à 9ª jornada da última edição do campeonato.O líder leonino não foi o único castigado. João Mário, que também falou no final do jogo, vai cumprir um jogo de suspensão, e ainda terá de pagar uma multa de 1.530 euros. Recorde-se que o jogador estava emprestado pelo Inter de Milão, e corre agora o sério risco de cumprir esta penalização no Benfica, caso se confirme a sua transferência para o clube da Luz.O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, também não escapou a uma sanção disciplinar que prevê uma suspensão de 22 dias, e ainda o pagamento de uma coima de 3.830 euros. Na causa destes castigos estiveram declarações que, segundo este órgão disciplinar, causaram "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".Resta ainda assinalar uma última multa à Sporting SAD no valor de 20.910 euros.