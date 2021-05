Frederico Varandas suspenso por 45 dias por chamar "bandido" a Pinto da Costa

Frederico Varandas foi suspenso por 45 dias e multado em 7650 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de declarações prestadas a 23 de outubro do ano passado, antes da partida para os Açores.



Nessas declarações, recorde-se, atirou-se a Pinto da Costa - que havia dito que o presidente do Sporting faria um favor aos leões se se dedicasse à medicina -, lembrando as escutas do Apito Dourado e considerando o líder do FC Porto um "bandido", que "não podia ser dirigente do que quer que fosse num país de primeiro mundo."

