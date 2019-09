Frederico Varandas tenta reduzir indemnização a Bruno Fernandes

Frederico Varandas vai apelar à compreensão de Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, no que respeita aos cinco milhões de euros que está obrigado a pagar contratualmente devido à continuidade do médio no Sporting, apurou o CM.

O presidente do Sporting vai reunir-se com o empresário Miguel Pinho com vista ao acerto das melhorias salariais do médio mais goleador de sempre da Europa. O encontro, tal como ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />