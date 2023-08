Negócio fechado. Iván Fresneda vai ser jogador do Sporting. O acordo com o Valladolid foi conseguido este sábado e o jogador deverá chegar a Alvalade amanhã, para se submeter a exames médicos e assinar contrato que, tudo indica, será por cinco temporadas.



Pelo passe do lateral-direito espanhol de 18 anos o Sporting vai pagar 9 milhões de euros fixos, ficando ainda com um encargo adicional de 2 milhões de euros caso sejam cumpridos pelo futebolista determinados objetivos.









