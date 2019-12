Frio e neve não assustam Sporting de Braga de Sá Pinto

"Vai estar muito frio, há mesmo previsão de neve, mas estamos convencidos de que vamos superar essa adversidade". Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, mostra-se convicto de que a última jornada da fase de grupos da Liga Europa terminará com os arsenalistas em 1º lugar (apuramento está garantido), evitando assim, no sorteio de segunda-feira, os grandes tubarões que caem da Liga dos Campeões.O Slovan Bratislava, adversário de esta quinta-feira (20h00), é líder destacado do campeonato eslovaco e foi apontado como favorito à passagem aos 16 avos de final da prova. Para além disso, empatou 2-2 em Braga, pelo que se antevê, para os guerreiros, um jogo de dificuldade elevada."É um adversário de grande qualidade, com jogadores rápidos no ataque, que, nestes jogos, explora o jogo em profundidade. Temos de estar cem por cento alerta", disse o técnico do Sp. Braga, lembrando que, "ao contrário do que possa pensar-se, está muita coisa em jogo esta quinta-feira". "Queremos ganhar para garantir o primeiro lugar e pelo prestígio, mas daremos oportunidade a alguns jogadores de desfrutarem desta prova", acrescentou.O Sp. Braga contará com duas dezenas de adeptos nas bancadas. Está prevista uma temperatura a rondar os três graus negativos e queda de neve.