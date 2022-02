"A frustração de não estar na Liga dos Campeões continua a ser a mesma, mas temos de dignificar o FC Porto. O clássico foi importante, passou e nós no balneário tentamos isolá-lo para que essa mudança de chip se verifique", afirmou esta quarta-feira Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto exige que os seus jogadores estejam sempre focados no jogo seguinte, neste caso a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que se joga esta quinta-feira (20h00) no Dragão frente à Lazio.