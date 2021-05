Desilusão e frustração. Foram estes os sentimentos que invadiram a equipa do FC Porto logo após o empate na Luz, e que se prolongaram durante toda a viagem, praticamente em silêncio, até à Invicta, apurou o CM.Os dragões alimentavam a ilusão de vencer o Benfica no seu estádio e assim manter a esperança em revalidar o título de campeão. Há poucas semanas, Pinto da Costa, presidente do clube,...