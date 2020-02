“Fui agredido na cabeça com um cinto": Misic relata terror vivido durante ataque à Academia do Sporting

Os jogadores Misic e Bryan Ruiz são ouvidos esta terça-feira no Tribunal de Monsanto no âmbito do julgamento do ataque à Academia do Sporting.O antigo jogador dos leões joga atualmente no clube grego PAOK e está a ser ouvido por videotransferência na 25.ª sessão do julgamento.Tribunal ainda não conseguiu notificar o Bas Dost. Inquirição do jogador está marcada para amanhã, quarta-feira."Eles entraram para atacar", afirma.O futebolista diz ainda que não ficou com medo e viu Bas Dost já depois das agressões.Misic avança que o ataque "demorou mais ou menos 45 segundos" e posteriormente "acenderam uma tocha e saíram"."Quando acenderam a tocha o balneário ficou cheio de fumo, naquele momento achei que tinham ido lá por causa dos maus resultados que o clube tinha naquela altura", relata."Apercebi-me de outras agressões no outro lado do balneário mas não percebi quem foi agredido, nem quem agrediu", acrescenta.O croata afirma ainda que não prestou "atenção às ameaças".Sobre as agressões com recurso a cinto, Misic diz que o homem que o agrediu "foi a única pessoa" que viu com um cinto."Tinha como se fosse um lençol a tapar a parte de baixo da cara e estava vestido de preto", descreve o jogador. "Tinha uma t-shirt cinzenta, não estava com roupa do Sporting", acrescenta.Misic estava "no lado esquerdo do balneário" quando os atacantes entraram. "Diziam palavrões e gritos. Vi empurrões. Fiquei com uma sensação não agradável", conta acrescentando: "Fui agredido na cabeça com um cinto, o indivíduo já vinha com o cinto na mão".Misic, atualmente no PAOK, está a ser ouvido. Relata como aconteceu o ataque a Alcochete: "Entraram pessoas de cara tapada, um segurança tentou fechar a porta mas havia muita gente e conseguiram entrar", começa por dizer. "Entraram pessoas de cara tapada, um segurança tentou fechar a porta mas havia muita gente e conseguiram entrar", começa por dizer.