O Fulham não desiste da contratação de Morato e vai avançar com nova proposta de 25 milhões de euros para ter o central brasileiro do Benfica, apurou o CM.



A equipa inglesa, orientada por Marco Silva, elegeu o jogador como o principal alvo para reforçar a defesa e tem vindo a melhorar as propostas que têm sido recusadas pelas águias.









