Funcionário do Sporting agredido à chapada no decorrer do jogo com o Dumiense

O Sporting viveu um final de tarde tranquilo, com uma goleada ao Dumiense (8-0) , contudo há a registar um incidente com um funcionário dos leões, videógrafo do clube, que foi agredido no decorrer da 2.ª parte, apurouDurante a etapa complementar da partida em Alvalade, e numa altura em que estava junto à bancada Sul a recolher imagens, o referido funcionário foi cercado e agredido à chapada por alguns adeptos que encontravam-se naquela zona. Os agressores não foram identificados, enquanto o videógrafo recebeu assistência médica no local durante breves minutos.