Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, é romeno. Mas sintetizou de forma sublime o sentimento generalizado dos jogadores, técnicos e demais staff na antecâmara do regresso da Liga da Ucrânia. “Só queremos jogar futebol e viver.”



Esta é a ideia que prevalece. O campeonato da Ucrânia regressou esta terça-feira (após paragem de cerca de meio ano), com o país em permanente estado de alerta devido à invasão russa.









Ver comentários