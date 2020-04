Futebol português condenado a perder competitividade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O futebol português está condenado a perder competitividade no panorama internacional, a curto e médio prazo. Esta é mais uma consequência da paragem das competições, provocada pela pandemia de Covid-19.Na chamada indústria do futebol, as questões que por agora se levantam são muitas. Vai ser possível acabar as provas que estão por concluir? E quando? Em que condições? Baixar salários ...