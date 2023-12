Futebol turco suspenso após agressão violenta a árbitro

A Liga turca e os restantes campeonatos do país estão suspensos "indefinidamente" devido à agressão ao árbitro internacional Halil Umut Meler pelo presidente e pessoas ligadas ao Ankaragücü, anunciou esta segunda-feira a Federação Turca de Futebol (TFF).

"Por decisão do conselho de administração da TFF, os jogos de todos os campeonato foram adiados indefinidamente", lê-se numa pequena nota do organismo, com um fundo negro.

Esta segunda-feira, em jogo da Liga turca, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, após o empate com o Rizespor (1-1), invadiu o relvado após o apito final de Umut Meler e deu um soco no árbitro UEFA e FIFA, que caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligado ao mesmo clube.

No chão, depressa várias pessoas, entre jogadores, árbitros assistentes e treinadores, criaram um círculo de segurança para impedir mais agressões ao juiz de 37 anos.

Umut Meler foi transportado para o hospital para receber assistência médica e vai passar a noite na unidade devido à possibilidade de ter lesões internas, tanto no cérebro como na região abdominal.

Em declarações a um órgão de comunicação turco, o presidente do Ankaragücü referiu que não tem memória do incidente.

"Sinto que o meu cérebro enlouqueceu e que deixei de ter visão. Fiquei cego. Não me lembro do que fiz. Não me lembro", disse Faruk Koca.

Entretanto, através das redes sociais, o presidente da Turquia condenou o ataque a Halil Umut Meler e prometeu mão dura no combate à violência no desporto.

"Desporto significa paz e amizade. O desporto é a antítese da violência. Nunca permitiremos que a violência aconteça no desporto turco", lê-se numa publicada de Recep Tayyip Erdogan.

Este ano, Umut Meler esteve em jogos do Benfica e Sporting de Braga na Liga dos Campeões e também no Bósnia-Portugal, da fase de qualificação para o Euro2024.