Futebolista alemão Marcus Thuram castigado em seis jogos por ter cuspido em adversário

O futebolista internacional francês Marcus Thuram, do Borussia Moenchengladbach, foi esta segunda-feira suspenso por seis jogos pela Liga alemã (DFB) por ter cuspido no sábado num jogador do Hoffenheim.

"O jogador terá de pagar ainda uma multa de 40.000 euros", acrescentou a DFB, valor que acresce aos 150.000 euros de castigo que já lhe tinham sido impostos pelo próprio clube, o "equivalente a um mês de salário".

Thuram cuspiu em Stefan Posch, defesa do Hoffenheim, facto que o levou a ser expulso aos 79 minutos de jogo, em encontro da 13.ª jornada da prova, que o Hoffenheim venceu por 2-1.

Segundo o Borussia, o atleta de 23 anos, filho do antigo internacional gaulês Lilian Thuram, já pediu desculpa ao adversário, aos seus companheiros, à equipa técnica e aos adeptos do seu clube pelo "erro grave".