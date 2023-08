O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder foi indiciado pelos crimes de "violação, tentativa de violação e agressão sexual", segundo avança a estação televisiva francesa RMC Sport.O avançado do Mónaco é acusado de ter abusado de duas jovens, na noite do passado dia 10 de julho, na localidade de Beausoleil, situada no departamento dos Alpes Marítimos.Em 2021, o mesmo futebolista foi condenado a seis meses e um dia de prisão por um tribunal de Sevilha, com pena suspensa, por delito fiscal.