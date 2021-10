Futebolista brasileiro detido por tentativa de homicídio em agressão a árbitro

O futebolista brasileiro Willian Ribeiro foi detido e acusado de tentativa de homicídio, por ter agredido na madrugada desta terça-feira um árbitro com um pontapé na nuca, num jogo do São Paulo de Rio Grande.

O avançado do São Paulo de Rio Grande, que defrontava o Guarani, deu um pontapé na cabeça de Rodrigo Crivellaro após uma discussão, na qual o juiz caiu ao chão, sendo então pontapeado.

O jogo, da segunda divisão do estadual de Rio Grande do Sul, foi suspenso, com a polícia a efetuar a detenção nesta manhã.

O árbitro foi retirado de ambulância, após perder a consciência, e os médicos informaram, horas mais tarde, que o seu estado se encontra estável.

Ribeiro aguardará a determinação de medidas de coação na prisão, podendo ter de aguardar julgamento encarcerado, com o comissário da polícia de Venâncio Aires, Vinicius Assunção, a descrever o ataque como "muito forte e violento", por isso "enquadrado em tentativa de homicídio".

"A vítima não tinha, também, condições de defesa. Já tinha sido agredido quando estava de pé, depois caiu e ficou sem condições de defesa. Podia ter morrido ou sofrido uma lesão cerebral grave", acrescentou.

O clube já condenou o ocorrido em comunicado e anunciou a rescisão de contrato do futebolista de 30 anos, que já tinha antecedentes de violência em contexto competitivo, de agressões a adeptos a murros em rivais.