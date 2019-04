Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista checo morre na Turquia em acidente de autocarro da equipa

Internacional Josef Sural não resistiu. Seis outros jogadores ficaram feridos.

Por Lusa | 09:06

O internacional checo Josef Sural, jogador de futebol da equipa turca do Alanyaspor, morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente com o autocarro da equipa turca, em que seis outros jogadores ficaram feridos.



A agência estatal Anadolu informou que o acidente ocorreu quando a equipa estava a regressar de um jogo fora de casa contra o Kayserispor, no centro da Turquia.



A causa do acidente ainda é desconhecida.



Alanyaspor informou na rede social Twitter que Sural, de 28 anos, morreu no hospital.



Sural, avançado da seleção checa desde 2013 e que conta com 20 internacionalizações pelo país, mudou-se do Sparta de Praga para o Alanyaspor em janeiro.