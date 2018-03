Futebolista detido por conduzir com duas gramas de álcool no sangue

Jogador da primeira liga foi apanhado depois de ultrapassar um sinal vermelho.

18:05

O futebolista Andy Delort foi detido por conduzir com duas gramas de álcool no sangue, após ter sido intercetado pelas autoridades francesas a ultrapassar um sinal vermelho no centro de Toulouse, em França, por volta das cinco da manhã de 17 de fevereiro.

O atacante de 26 anos, que alinha pelo Toulouse, da primeira liga francesa, ficou em custódia por um tempo indeterminado numa esquadra da mesma cidade até ser libertado. O facto de este não possuir uma licença de condução válida desde 2015 ainda agravou os crimes praticados.

No dia 16 de maio, Andy será convocado pelo Tribunal de primeira instância para um reconhecimento prévio de culpa, no entanto este pode declarar-se como culpado ou inocente.



O promotor público Pierre-Yves Couilleau está encarregue de assinar o documento antes de ser enviado para um magistrado.



"Lesão no pé esquerdo"

Segundo avança o jornal La Depeche, o jogador não viajou com a restante equipa até Amiens, cidade no norte de França, para um jogo a contar para a 26ª jornada da I Liga francesa por se encontrar sob custódia num estabelecimento prisional.



No entanto, na mesma altura a direção do clube emitiu um comunicado no qual referiu que o desportista tinha sofrido uma "lesão no pé esquerdo" e que, por essa razão, precisava de algumas semanas de repouso.