Futebolista detido em estádio no Brasil minutos antes do jogo começar

Éder Lima, do Ferroviário, que disputa a Série C - a terceira divisão - do futebol brasileiro, foi detido pela polícia minutos antes do início de uma partida contra o Campinense, na madrugada deste domingo. Em causa está o não pagamento de uma pensão alimentar, segundo o GloboEsporte.O futebolista, de 36 anos, foi retirado do relvado num momento em que as equipas já estavam alinhadas para ouvirem o hino nacional, como de costume no futebol do Brasil.Os agentes levaram Éder Lima até a esquadra de Campina Grande. O clube ainda não emitiu qualquer comunicado sobre o ocorrido.