Futebolista faz história e torna-se na primeira a jogar com um hijab num Mundial

Nouhaila Benzina fez história ao tornar-se na primeira jogadora a entrar em campo usando um hijab num Mundial feminino.Até à presente edição da competição, disputada na Áustrália e Nova Zelândia, a FIFA proibia a utilização do referido símbolo religioso muçulmano em todos os torneios por si organizados.Nouhaila Benzina atua na seleção de Marrocos, que neste domingo bateu a Coreia do Sul por 1-0 e somou a primeira vitória no Grupo H da fase de grupos, mantendo em aberto a hipótese de apurar para os 'oitavos'.Na primeira ronda, a futebolista não tinha saído do banco de suplentes na derrota das marroquinas perante a Alemanha, por 6-0.