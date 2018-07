Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista marroquino julgado por homicídio involuntário

Amine Harit atropelou uma pessoa em Marraquexe no fim de semana passado.

Por Lusa | 14:57

O futebolista internacional marroquino Amine Harit vai começar a ser julgado em 11 de julho por homicídio involuntário, na sequência de um atropelamento mortal em Marraquexe no fim de semana passado.



Segundo o portal de notícias hespress.ma, o jogador marroquino, que participou recentemente no Mundial2018, pagou uma fiança de 10.000 dirhams (cerca de 900 euros) para evitar a prisão preventiva.



O acidente foi amplamente noticiado pela imprensa marroquina, com a publicação de fotos da vítima e do veículo envolvido e com informações sobre o estado psicológico do futebolista após o sucedido.



A comunicação social marroquina refere que o jogador, que alinha nos alemães do Schalke 04, está em negociações com a família da vítima para tentar chegar a um acordo e evitar o julgamento.



O médio estava em Marraquexe de férias, depois de ter disputado o Mundial2018, competição na qual a seleção marroquina ficou integrada no grupo B, juntamente com Portugal, Irão e Espanha.



Harit, que foi suplente na derrota por 1-0 frente a Portugal, foi eleito o melhor jogador do encontro com o Irão, que os marroquinos perderam por 1-0.