Futebolista norte-americana Megan Rapinoe vai 'pendurar as botas' em outubro

A internacional norte-americana Megan Rapinoe vai retirar-se da competição em outubro, no final da Liga de futebol feminino dos Estados Unidos (EUA), anunciou este sábado a atleta, poucos dias antes de iniciar a sua quarta participação num Mundial.

"É com um profundo sentimento de paz e gratidão que decidi que esta será minha última temporada jogando este belo jogo", disse a avançada, medalhista de ouro olímpico e bicampeã do Campeonato do Mundo, através da rede social Twitter.

A seleção dos EUA vai em busca do terceiro título consecutivo quando Mundial feminino começar em 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia, encontrando na fase de grupos Portugal, que vai participar pela primeira vez.

"Nunca poderia ter imaginado as maneiras pelas quais o futebol moldaria e mudaria minha vida para sempre", vincou a jogadora de 38 anos, que atua no OL Reign (Washington), terceiro classificado, com 24 pontos (a dois do líder North Carolina) da Major League Soccer (MLS), que termina em 15 de outubro.