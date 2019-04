Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista planeia final de carreira e surpreende com rapto em helicóptero

Momento aconteceu em Itália, durante um jogo entre duas equipas do nono e último escalão do futebol italiano.

Um futebolista de 54 anos surpreendeu tudo e todos quando planeou a sua própria despedida dos relvados. O jogador italiano, Ignazio Barbagallo, montou um "rapto" de helicóptero e interditou o estádio, surpreendendo quem estava no local.



O momento aconteceu em Itália, durante um jogo entre duas equipas do nono e último escalão do futebol italiano, no Campo Francesco Russo.



O futebolista planeou tudo ao pormenor, incluindo a autorização do município para a interdição do estádio.



"Aos 35 anos pensei fazer o mesmo, mas o piloto viu a polícia no camino quando ia aterrar e ficou assustado. Deixou-me no campo. Aguardei 20 minutos pela oportunidade certa", sublinhou Barbagallo, em declarações ao "Meridio News".