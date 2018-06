Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista senegalês a jogar em Portugal morto por comerciante

Crime aconteceu na cidade de Yoff, em Dakar.

19:20

Mamadou Lamine Ndoye, jovem jogador de futebol senegalês que jogou a nível profissional em Portugal, foi morto na passada quinta-feira em Yoff, Dakar, onde estava de férias.



O futebolista morreu depois de um confronto com um comerciante, perto da mesquita de Layènes, a quem teria alegadamente comprado um terço, segundo avança a estação televisiva Dakaractu.



Segundo avança a imprensa local, o jogador foi agredido com uma faca no pescoço e acabou por morrer nesse mesmo dia no hospital Philippe Maguilène Senghor, de acordo com o Le Témoin.



O comerciante foi detido pelas autoridades.