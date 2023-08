Futebolista Theo Walcott termina carreira aos 34 anos

O futebolista Theo Walcott, o mais jovem internacional inglês de sempre, terminou a carreira, aos 34 anos, anunciou esta sexta-feira o avançado, que se notabilizou no Arsenal e representou o Southampton na temporada passada.

Walcott iniciou o percurso como futebolista profissional aos 16 anos, em 2005, precisamente, no Southampton, clube ao qual regressou em 2020, após uma passagem de 12 anos no Arsenal e três no Everton, 'pendurando as botas' com um total de 560 jogos disputados e 129 golos marcados.

O veterano avançado disputou ainda 47 encontros e marcou oito golos pela seleção inglesa, da qual continua a ser o mais jovem internacional de sempre, depois de se ter estreado em 2006, aos 17 anos e 75 dias.

"Partilhei os relvados com tantos jogadores incríveis. Guardo muitos momentos inesquecíveis durante os 18 anos fantásticos que disputei a Premier League", assinalou o jogador numa publicação na rede social Instagram.

No Arsenal, clube em que alinhou entre 2006 e 2018 e que constituiu o zénite da carreira, Walcott marcou 108 golos, em 397 jogos.