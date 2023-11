Futebolista transexual demite-se após sofrer discriminação das equipas adversárias

Uma jogadora transexual demitiu-se da equipa de futebol inglesa em que jogava depois de ter sofrido discriminação por parte de futebolistas das outras equipas. Segundo as adversárias, Francesca Needham era demasiado forte, tendo por isso optado por recusar jogar contra ela.A polémica surgiu depois de uma jogadora ter partido o joelho ao tentar bloquear um passe de Francesca. Quando a notícia do incidente se espalhou, algumas jogadoras recusaram-se a jogar por razões de "segurança" e dois jogos da Liga Feminina foram cancelados.Francesca Needham demitiu-se do Rossington Main Ladies por aquilo que considerou "ser o melhor para o clube"."É triste reconhecer que esta situação vai totalmente contra todas as políticas de diversidade e inclusão, visto que cumpri diligentemente todos os requisitos estabelecidos pela Federação de Futebol para jogar', disse citada pelo Daily Mail.Para além desta decisão, Francesca anunciou que pondera processar aqueles que a tenham discriminado. "Espero sinceramente que esta questão da aparente discriminação contra mim possa ser resolvida de forma pacífica e rápida", acrescentou.