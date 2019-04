Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolistas ingleses boicotam redes sociais para protestar contra o racismo

Associação de Futebolistas Profissionais inglesa apoiou a iniciativa.

Os futebolistas profissionais que jogam em Inglaterra organizam esta sexta-feira e no sábado um boicote de 24 horas às redes sociais, sob o lema #Enough [Basta], com o objetivo de protestarem contra o racismo.



"Vamos enviar uma mensagem a todos os que insultem os futebolistas, quer seja no estádio, quer seja através da Internet. Não vamos permitir isso", afirmou Troy Deeney, jogador do Watford, um dos impulsionadores da iniciativa, juntamente com Chris Smalling, defesa do Manchester United.



A Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) inglesa apoiou a iniciativa, que decorre entre as 09h00 desta sexta-feira e as 09h00 de sábado, considerando-a "uma chamada de atenção para a importância da luta contra o racismo".