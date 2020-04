Futebolistas sem salários há três meses alimentados pela claque

A claque da equipa de futebol do Olímpico do Montijo está a alimentar e a suportar as despesas de quatro jogadores estrangeiros do clube, que não recebem há três meses e estão em risco de serem despejados da casa onde residem devido à falta de pagamento da renda.

Desde o início do avanço da pandemia de Covid-19 que os jogadores do clube que milita no Campeonato de Portugal nada sabem da presidente da SAD, Mia Chunyon, esposa de ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento