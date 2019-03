Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futre recebe mensagem de César Boaventura em direto na CMTV

Boaventura negou ter estado no treino do Benfica, no Seixal.

27.03.19

Paulo Futre recebeu esta quarta-feira uma mensagem de César Boaventura enquanto estava em direto no programa Liga D'Ouro, na CMTV.



"Nunca estive em treino nenhum no Seixal", terá sido esta a mensagem enviada por Boaventura a Futre. O empresário nega ter estado no treino do Benfica, no Seixal.



O ex-futebolista diz ainda que Boaventura excedeu alguns limites.



Ao longo do programa da CMTV, José Manuel Freitas alega também que César Boaventura "se meteu" com ele através do Facebook.



"Não posso deixar de dizer o seguinte: o senhor César Boaventura já se meteu comigo no Facebook sem me conhecer de lado nenhum acusando-me de eu ter falado dele. E nessa altura ele não se lembrou se eu tinha filhos ou netos", disse José Manuel Freiras.