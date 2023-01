Marcano está disponível para renovar contrato, mas o seu futuro no FC Porto está, em boa parte, nas mãos do companheiro de equipa Pepe. Se o internacional português confirmar que vai jogar mais uma época nos dragões, a probabilidade de o espanhol continuar na Invicta diminui, apurou o CM.



Marcano vai completar 36 anos a 23 de junho e sete dias depois termina contrato com o FC Porto.