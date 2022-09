"Quem dirige um clube como o FC Porto, com os adeptos, sócios e colaboradores que tem, tem que acreditar sempre que o futuro vai ser risonho. Tenho a certeza que vai ser assim, tanto o futuro a longo prazo como o futuro imediato”, disse esta quarta-feira Pinto da Costa nas celebrações do 129º aniversário do clube a que preside há mais de 40 anos.









