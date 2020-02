Gabriel está fora do clássico FC Porto-Benfica no Estádio do Dragão

Gabriel está fora do clássico com o FC Porto, ao que Record apurou. O médio brasileiro está lesionado e não entra nas escolhas do técnico Bruno Lage para o encontro no Estádio do Dragão, este sábado, a partir das 20h30.



É uma baixa de peso para a formação encarnada de um jogador que foi opção em 24 jogos esta temporada ao serviço dos encarnados. Taarabt deve ser lançado no onze titular.

