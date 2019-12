Gabriel pediu desculpa a Bruno Lage e aos companheiros de equipa pela expulsão no jogo com o Marítimo (4-0), apurou oO médio brasileiro foi expulso à passagem do minuto 60, após uma falta desnecessária, ainda no meio-campo maritimista, quando as águias já venciam por 4-0. Viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de saída do terreno.Bruno Lage não escondeu irritação no banco de suplentes e falou com Gabriel no final do jogo. Nessa conversa, sabe o, o técnico pediu-lhe racionalidade. Fez o jogador perceber que aquele cartão era evitável e desnecessário. A equipa dominava o jogo e tinha o resultado controlado. Além disso, mesmo que Marcelinho passasse por ele, havia outros jogadores do Benfica à sua frente.Gabriel percebeu o erro que tinha cometido ainda no relvado e desculpou-se perante todo o grupo no balneário. Para já falha o jogo de amanhã com o Sp. Covilhã para a Taça da Liga.Bruno Lage, contudo, mantém a confiança em Gabriel, sabe o. Aliás, a dupla Gabriel-Taarabt vive o seu melhor momento e isso é motivo de orgulho para o técnico que faz da evolução dos dois atletas uma aposta pessoal. Alinharam juntos frente ao Leipzig (2-2 para a Liga dos Campeões) e Marítimo (4-0), jogos em que acrescentaram qualidade ao futebol da equipa do Benfica.A Liga corrigiu a ficha do jogo Benfica-Marítimo (4-0), disputado no sábado na Luz, e atribuiu o 3º golo da partida a Grolli, defesa-central do Marítimo, e não ao benfiquista Carlos Vinícius. Ficou assim desfeito o hattrick do avançado brasileiro.A Liga entendeu que foi o defesa insular quem desviou a bola para o fundo da própria baliza aos 31 minutos, no lance que colocou o resultado em 3-0. Esta decisão provocou indignação entre o encarnados. "É um absurdo", disse fonte do clube ao