Gabriel Veron, lesionado desde julho, chamado pelo Brasil para disputar os Jogos Pan-Americanos

O avançado do FC Porto Gabriel Veron, que está lesionado desde julho, foi chamado pela seleção de sub-23 do Brasil para os Jogos Pan-Americanos, comunicou esta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre os 18 jogadores convocados por Ramon Menezes, que chegou a orientar de forma interina a equipa principal do 'escrete' entre fevereiro e julho, até à chegada de Fernando Diniz, constam também o guarda-redes Andrew, do Gil Vicente, da I Liga portuguesa, e o defesa central Arthur Chaves, vinculado ao Académico de Viseu, do escalão secundário.

Gabriel Veron tem recuperado de uma lesão no adutor direito sofrida na pré-temporada e ainda não foi utilizado pelo FC Porto em 2023/24, mas, após um acordo entre a CBF e os 'dragões', foi chamado para um período competitivo à margem das habituais datas FIFA.

Os Jogos Pan-Americanos realizam-se de 20 de outubro a 5 de novembro, em Santiago do Chile, com o Brasil a integrar o Grupo B, com Estados Unidos, Honduras e Colômbia, tendo o início do estágio agendado para dia 9 do próximo mês, perto do Rio de Janeiro.

Nesse período, que vai coincidir parcialmente com a próxima interrupção do campeonato para os compromissos das seleções nacionais, o FC Porto visitará o Vizela e receberá o Estoril Praia, em jogos das nona e 10.ª jornadas, respetivamente, antecedidas da viagem aos belgas do Antuérpia, referente à terceira ronda do Grupo H da Liga dos Campeões.