Gaitán um mês parado após lesão

Gaitán é a grande baixa do Sp. Braga para o jogo da Liga, sábado, frente ao FC Porto, no Dragão. O extremo tem uma lesão muscular que o obrigará a uma paragem entre quatro a cinco semanas.

O argentino contraiu, sábado, no particular com o Farense – vitória dos minhotos por 2-0– uma lesão muscular nos isquiotibiais direitos, revelou esta segunda-feira o Sp. Braga. De acordo com o boletim clínico dos minhotos, o jogador estará afastado dos relvados pelo menos um mês.

À semelhança do argentino, também Paulinho saiu lesionado na primeira parte da partida com os leões de Faro. Esta segunda-feira, tal como Gaitán, sujeitou-se a nova avaliação médica e o resultado, como se estimava, é, aparentemente, menos preocupante.



O avançado fez uma mialgia de esforço no adutor esquerdo e será reavaliado dia a dia, pelo que o departamento médico dos arsenalistas não fará um prognóstico sobre o tempo de paragem.

Rui Fonte, que foi operado em junho a uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, continua a cumprir um plano específico de recuperação.