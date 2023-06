Os turcos do Galatasaray já iniciaram contactos com o FC Porto para aferir das condições de transferência do defesa-esquerdo Wendell.



O brasileiro, de 29 anos, tem mais duas temporadas de contrato (até 2025). Mas os dragões estão disponíveis para libertar o jogador, que foi contratado ao Bayer Leverkusen em 2021/22 por quatro milhões de euros.









