Galeno deve estrear-se pelo FC Porto no domingo frente ao Arouca, enquanto o central Rúben Semedo vai aguardar, apurou o Correio da Manhã.Os dois reforços de inverno de Sérgio Conceição estão em fases diferentes de forma, daí a decisão do técnico. Enquanto o extremo jogou com regularidade no Sp. Braga, o defesa-central esteve parado durante muito tempo no Olympiacos.