O FC Porto estreou-se na terça-feira na Liga dos Campeões com um triunfo sobre o Shakhtar, por 3-1, num jogo disputado em Hamburgo, Alemanha, devido à guerra da Ucrânia.



Sérgio Conceição voltou ao 4x4x2 habitual, depois de ter utilizado os três centrais no triunfo sobre o E. Amadora (1-0). A equipa entrou bem, com um futebol estruturado e apoiado que permitiu ultrapassar com alguma facilidade as linhas ucranianas.









