Foi com uma vitória magra diante do Portimonense, num jogo com pouco interesse, típico de pré-temporada, que o FC Porto se despediu do estágio no Algarve.



Sérgio Conceição escolheu para onze inicial o guarda-redes e a defesa que devem ser apostas nos dois primeiros jogos do campeonato. Face ao setor mais recuado da época passada, Marcano surgiu no lugar de Mbemba, e o que é certo é que o último reduto portista não permitiu chances à equipa algarvia.









