Galeno estreou-se a marcar pelo FC Porto na goleada sobre o Tondela (4-0) e mostrou rasgos à Luis Díaz, avançado que foi vendido ao Liverpool.O avançado que os dragões resgataram ao Sp. Braga neste mercado de inverno tem sido um projeto pessoal do técnico Sérgio Conceição. O brasileiro, de 24 anos, acabou a formação no FC Porto, mas foi no Sp.